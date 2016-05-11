Instagram провел кардинальный редизайн и стал черно-белым

Кроме того, из интерфейса пропали цветовые элементы, которые, как рассказали в пресс-службе Instagram, отвлекали внимание пользователей от фотографий и видео, передает Lenta.ru.

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В новой версии фотосервиса синяя панель в верхней части экрана и черная в нижней стали прозрачными. Кроме того, Instagram решил использовать новые шрифты, адаптированные для платформ iOS и Android.

Логотип также поменяли другие приложения, которые разрабатывает Instagram: сервис для коллажей Layout, а также видеосервисы Hyperlapse и Boomerang.

По словам представителя пресс-службы фотосервиса, новый облик отражает яркость и разнообразие сегодняшних публикаций. "За последние 5 лет сообщество Instagram сильно изменилось: теперь это не просто место, где пользователи делятся обработанными фото, - это глобальное сообщество людей, публикующих более 80 млн фото и видео каждый день", - пояснили в компании.

О том, что Instagram тестирует черно-белое оформление своего приложения, стало известно в конце апреля.

Instagram был запущен пять лет назад. Сейчас им пользуются более 400 млн человек. Всего в Instagram опубликовано более 40 млрд фото.