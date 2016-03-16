Instagram изменит порядок демонстрации фото и видео

"Ваша лента скоро будет организована таким образом, чтобы в ней в первую очередь отображались те моменты, которые, как нам кажется, наиболее актуальны для вас", - говорится в сообщении компании, передает Би-би-си.

Читайте такжеInstagram выпустила приложение для создания коротких закольцованных видео

Свое решение представители сервиса объяснили тем, что из-за возросшего объема информации пользователи в среднем пропускают до 70% записей, в том числе и те, что могли бы оказаться для них важными.

Порядок показа фотографий и видео теперь будет зависеть от вероятности заинтересовать пользователя контентом, его отношений с автором публикации, а также от времени публикации, сообщили в Instagram.

Таким образом, механизм отображения публикаций в Instagram станет частично похож на тот, который используется в социальной сети Facebook, купившей приложение в 2012 году.

Ожидается, что изменения в сервисе не будут радикальными, и перед тем как принять окончательное решение об изменении порядка показа публикаций, компания проведет несколько тестов среди небольших групп пользователей.