Путин призвал ускорить создание ядерного университета

Предложения по созданию Национального ядерного университета на базе Московского инженерно-физического института (МИФИ) должны быть подготовлены в короткие сроки, заявил премьер-министр РФ Владимир Путин.

"Важно развивать систему подготовки квалифицированных специалистов для атомного комплекса. Нужно в короткие сроки проработать предложения по созданию Национального ядерного университета на базе МИФИ и еще 23 профильных учебных заведений, которые должны быть объединены в единую систему", - сказал Путин, выступая на совещании по вопросам развития атомной отрасли.

По его словам, подобный центр должен стать одним из первых научно-образовательных центров в формируемой сети национальных и исследовательских университетов.

"Считаю, что Росатом не только должен создавать заказ на подготовку кадров в этом университете, но и прямо участвовать в разработке его учебных программ, стандартов качества образования, помогать университету с организацией студенческой практики", - сказал Путин.

Начиная с 2006 года, средний возраст работников атомного комплекса снизился с 53-х до 48 лет.

"Это значит, что в отрасль пошли молодые люди, значит, что она вновь становится престижной и привлекательной для молодежи", - считает премьер.