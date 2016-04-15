Ученые установили, что раковые опухоли способны эксплуатировать здоровые клетки

В рамках исследования ученые изучили коммуникационные сети между клетками рака поджелудочной железы. Результаты показали, что дефектная версия этого гена KRAS, который в норме участвует в механизме деления клеток, влияет не только на злокачественные, но и здоровые клетки, передает Lenta.ru.

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Мутации в KRAS способствует гиперактивности гена и, как следствие, неконтролируемому росту клеток. KRAS мутирует в 90% случаев рака поджелудочной железы и в 20% всех случаев заболеваний раком. При этом, как оказалось, ген посылает сигналы здоровым клеткам, чтобы те производили факторы роста, которые сама опухоль сделать не может.

Опухоль состоит из двух различных типов клеток: "испорченных" и нормальных, которые образуют соединительную ткань. Последние оказались вовлечены в запутанную сеть сигнальных взаимодействий, становятся "заложниками" рака и помогают его росту и образованию метастаз.

По мнению ученых, исследования механизмов того, как развивается эта сеть, поможет понять механизм развития раковой опухоли и ее распространения по организму. Блокирование мутировавшего гена KRAS могут способствовать созданию эффективных методов лечения рака.