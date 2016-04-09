SpaceX впервые успешно посадила нижнюю ступень ракеты на морскую платформу (видео)

Об этом сообщает Reuters.

Ракета-носитель Falcon 9, оснащенная возвращаемой ступенью, стартовала с космодрома на мысе Канаверал с грузом для Международной космической станции.

Старт состоялся в 16:43 EDT. Спустя примерно 2,5 минуты после старта первая ступень ракеты отделилась и осуществила управляемый спуск на посадочную платформу, плавающую в Атлантическом океане в 300 километрах к северо-востоку от мыса Канаверал.

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Как сообщал УНИАН, 17 января американская частная аэрокосмическая компания SpaceX запустила спутник для изучения повышения уровня моря стоимостью 180 миллионов долларов, однако посадить ракету-носитель Falcon 9 на плавучую платформу в очередной раз не удалось.