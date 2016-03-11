Аппарат NASA снял из космоса тень Луны во время полного затмения
Космический аппарата NASA Dscovr заснял полное солнечное затмение из точки Лагранжа системы Земля-Солнце (объекты, находящиеся в ней, одинаково притягиваются к обоим космическим телам).
Анимацию, собранную из нескольких снимков, представили на сайте NASA. Dscovr запечатлел, как тень Луны скользит по залитой солнечным светом поверхности Земли, передает Lenta.ru. 13 изображений были получены 9 марта 2016 года, с помощью полихроматичной камеры EPIC, четырехмегапиксельного прибора с зарядовой связью и телескопа Cassegrain.
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В ролике видно, как тень Луны пересекает Индийский океан, проходит мимо Индонезии и Австралии, направляется к островам Океании и Тихому океану. Тень движется в направлении вращения Земли. Яркое пятно в центре темного диска - это солнечный блик: отражение солнечного света от камеры EPIC.
«Уникально то, что нахождение рядом с точкой Лагранжа позволяет проследить весь путь лунной тени от одного края Земли до другого. Спутнику на геосинхронной орбите для получения подобных изображений потребовалось бы быть в “эпицентре” затмения в полдень по местному времени. Мне неизвестны другие попытки снять все событие в одном наборе изображений», - заявил сотрудник проекта Dscovr Адам Сабо.
Полное солнечное затмение произошло в ночь на 9 марта. Его можно было наблюдать в Юго-Восточной Азии - на территории Малайзии и Индонезии.