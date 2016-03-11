Аппарат NASA снял из космоса тень Луны во время полного затмения

Анимацию, собранную из нескольких снимков, представили на сайте NASA. Dscovr запечатлел, как тень Луны скользит по залитой солнечным светом поверхности Земли, передает Lenta.ru. 13 изображений были получены 9 марта 2016 года, с помощью полихроматичной камеры EPIC, четырехмегапиксельного прибора с зарядовой связью и телескопа Cassegrain.

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В ролике видно, как тень Луны пересекает Индийский океан, проходит мимо Индонезии и Австралии, направляется к островам Океании и Тихому океану. Тень движется в направлении вращения Земли. Яркое пятно в центре темного диска - это солнечный блик: отражение солнечного света от камеры EPIC.

«Уникально то, что нахождение рядом с точкой Лагранжа позволяет проследить весь путь лунной тени от одного края Земли до другого. Спутнику на геосинхронной орбите для получения подобных изображений потребовалось бы быть в “эпицентре” затмения в полдень по местному времени. Мне неизвестны другие попытки снять все событие в одном наборе изображений», - заявил сотрудник проекта Dscovr Адам Сабо.

Полное солнечное затмение произошло в ночь на 9 марта. Его можно было наблюдать в Юго-Восточной Азии - на территории Малайзии и Индонезии.