Владельцы iPhone начали получать письма из прошлого

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на The Telegraph.

Пустые послания без указания адресанта и темы отображаются в папке «Входящие» штатного почтового клиента.

Why have I just got an email from 1970 .. pic.twitter.com/B2Tv93cPlL — ponyflo (@Flo_Cox) March 4, 2016

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What's going on? I'm being emailed from the 1970s. pic.twitter.com/qWEq61t0Zy — Matthew Howett (@howett) March 6, 2016

Как сообщал УНИАН, пользователи сети нашли способ сломать iPhone с помощью перевода системной даты в настройках устройства. Если вручную поменять дату на 1 января 1970 года и перезагрузить iPhone, то он зависает во время отображения логотипа и больше не включается. С такой проблемой сталкиваются все iPhone, работающие на процессорах A7 и новее. Версия iOS при этом не имеет значения.