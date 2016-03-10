Владельцы iPhone начали получать письма из прошлого

02:42, 10 марта 2016
Наука и IT
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Пользователи интернета жалуются на электронные письма, датированные 1 января 1970 года, которые приходят на их iPhone. 

REUTERS

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на The Telegraph.

Пустые послания без указания адресанта и темы отображаются в папке «Входящие» штатного почтового клиента.

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Как сообщал УНИАН, пользователи сети нашли способ сломать iPhone с помощью перевода системной даты в настройках устройства. Если вручную поменять дату на 1 января 1970 года и перезагрузить iPhone, то он зависает во время отображения логотипа и больше не включается. С такой проблемой сталкиваются все iPhone, работающие на процессорах A7 и новее. Версия iOS при этом не имеет значения.

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