Медики признали кофе полезным напитком

По этой причине медики в профилактических целях рекомендовали употребление напитка молодым и взрослым людям, передает Lenta.ru. Свои рекомендации ученые объясняют следующими причинами. Кофеин, содержащийся в напитке, обладает нейропротекторными свойствами и может подавлять образование химических соединений, участвующих в воспалительной реакции, связанной с возникновением рассеянного склероза. Медики провели два репрезентативных исследования.

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В первом наблюдались 1620 взрослых с рассеянным склерозом и 2788 здоровых людей из Швеции, во втором - 1159 взрослых с рассеянным склерозом и 1172 здоровых людей из США. В первом исследовании участникам было предложено дать количественную оценку объемов ежедневно выпиваемого кофе в течение жизни с 15-19 до 40 лет.

Во втором исследовании участников спрашивали о максимально потребляемых порциях кофе. Тех, кто ежедневно выпивал одну или несколько чашек напитка, просили вспомнить, когда они начали употреблять кофе на регулярной основе. В своей работе ученые провели оценку влияния потребления кофе на развитие рассеянного склероза.

Данные из Швеции показали, что риск развития рассеянного склероза у тех, кто ежедневно выпивал 6 чашек кофе в течение последних 5-10 лет, ниже на 28-30%, чем у тех, кто не пил напитка. Аналогичные результаты показало исследование, проведенное в США.

Ученые отмечают, что они не уверены в прямой связи между низким риском развития рассеянного склероза и употреблением кофе. Между тем, как отмечают медики, исследования, проведенные на животных, указывают на пользу употребления кофе для профилактики нейродегенеративных заболеваний (болезней Альцгеймера и Паркинсона).

Рассеянный склероз связан с поражением оболочек спинного и головного мозга, нервные ткани которых заменяются на соединительные. Заболевание угрожает людям в возрасте 15-40 лет. В качестве причин заболевания называются вирусные или бактериальные факторы. В мире число больных с рассеянным склерозом превышает 2 млн человек.