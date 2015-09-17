Кофе способен "переводить стрелки" внутренних часов человека - ученые

К такому выводу пришли американские ученые, авторы статьи в журнале Science Translational Medicine. Коротко об исследовании сообщает Science News.

Исследователи выяснили, что двойной эспрессо, выпитый перед сном, переводит внутренние часы примерно на 40 минут назад. Влияние кофеина на организм было изучено давно, однако мнение, что он способен переводить стрелки биологических ритмов, было подтверждено и научно обосновано только теперь, передает Lenta.ru.

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К участию в эксперименте были привлечены пять человек. За несколько часов до времени, когда они обычно отходят ко сну, им давали кофеиносодержащую таблетку или плацебо. В ходе наблюдений выяснилось, что кофеин действует примерно как яркий свет, который является одним из самых изученных инструментов для перевода стрелок внутренних часов.

Ученые также выявили, что кофеин помогает справиться с негативным состоянием здоровья, которое называется «джетлаг» и возникает вследствие резких и частых смен часовых поясов. Своевременный прием кофе и кофеиносодержащих напитков способствует более быстрому привыканию к новому расписанию смены дня и ночи в сутках. Например, кофе на ночь полезен после продолжительного перелета с востока на запад.