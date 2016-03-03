Астрофизики заявляют о "начале конца" Млечного Пути

Исследование ученых опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics, а кратко о нем сообщает издание New Scientist.

Астрономы пришли к выводу, что в течение полутора-двух миллиардов лет после того, как примерно десять миллиардов лет назад сформировался толстый диск Галактики, в ней в десятки раз снизилась скорость звездообразования, цитирует издание Lenta.ru.

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После этого рождение светил возобновилось, но шло гораздо более медленными темпами и сформировало тонкий диск. К своим выводам ученые пришли, проанализировав данные каталога SDSS (Sloan Digital Sky Survey).

Галактика может перестать расти даже тогда, когда у нее остаются запасы газа для образования новых звезд. Причиной угасания активности Млечного Пути, по мнению астрономов, может быть необычная динамика между тонким и толстым дисками.

«Звездообразование сводится к битве между гравитацией и другими явлениями, например, турбулентностью», — сказала астроном Кэтрин Алатало из обсерватории Карнеги в Пасадене, не принимающая участие в исследовании.