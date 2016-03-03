Астрофизики снова зарегистрировали "сигнал" инопланетян

Обнаруженный 5 ноября 2015 года быстрый радиоимпульс по своим характеристикам совпадал с сигналами, впервые зарегистрированными в 2012 году и обработанными в мае и июне 2015 года при помощи суперкомпьютера, передает Lenta.ru. Это может означать, что быстрый радиоимпульс (по крайней мере тот, о котором говорится в исследовании) мог возникнуть, например, в результате быстрого вращения нейтронной звезды, а не космической катастрофы, как считалось ранее.

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В планы ученых входит определение местоположения источников быстрых радиоимпульсов, а также их исследование в нескольких электромагнитных диапазонах. Для этого специалисты планируют привлечь коллег из CHIME (Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment).

Быстрый радиоимпульс представляет собой единичный сигнал из космоса продолжительностью несколько миллисекунд. Энергия такого излучения сравнима с той, что испускает в пространство Солнце за миллион лет. Ученыерасходятся в объяснении природы сигналов.