Марсоход передал на Землю снимок хребта "Кнусден Ридж"

Наклон склона, по которому движется ровер, составляет 30 градусов. По пути марсоход сделал фотоснимок хребта, к которому приближается, передает ZN.UA. Команда марсохода планирует исследовать камни, которые могут быть свидетельством существования водных потоков на поверхности Марса в далеком прошлом планеты. Камни располагаются в так называемых "красных зонах", которые встречаются на хребте "Кнусден Ридж". Хребет расположен в долине Марафона, которая рассекает западный обод кратера Эндевор.

Читайте такжеNASA раскрыло главную тайну Марса: на планете есть жидкая водаРовер Opportunity высадился на Марсе 25 января 2004 года. Предполагалось, что он проработает на поверхности Красной планеты 90 суток, однако он продолжает функционировать до сих пор. В конце сентября 2015 года специалисты NASA провели пресс-конференцию, во время которой рассказали о том, что нашли свидетельства существования жидкой воды на поверхности Марса. А позже опубликовали видео, которое моделирует движение потоков воды на Красной планете.