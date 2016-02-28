Google работает над программой, которая будет определять место съемки фотографии

Для этого сотрудники компании создали нейронную сеть, получившую название PlaNet, в базу данных которой было загружено более 90 млн снимков с указанием мест, в которых они были сняты, передает ZN.UA. В дальнейшем программа будет использовать эту сеть для того, чтобы определить место, в котором был сделан снимок.

Читайте такжеПрограммист Google сконструировал из обычного зеркала "умное"Во время совершения поиска места PlaNet будет сравнивать снимок с изображениями из базы данных на пиксельном уровне. В случае совпадения она выдаст предположение о том, где была сделана фотография. Вместе с тем, пока что система далека от идеала. Во время первых тестирований программа смогла правильно угадать страну лишь в 28,4% случаев, а континент - в 48%.

Ранее сообщалось о том, что приложение Google Maps для мобильных устройств научилось самостоятельно вычислять вероятный пункт назначения в режиме навигации. Для определения наиболее вероятного пункта назначения функция Driving Mode анализирует историю предыдущих маршрутов и историю поисковых запросов. После того, как приложение определит вероятное место прибытия, навигатор будет выдавать стандартную в таких случаях информацию о времени в пути, плотности потока и возможных маршрутах.