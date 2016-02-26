Ученые приблизили время смерти Вселенной в десять раз

Одна из гипотез о будущем Вселенной предполагает ее ускоряющееся расширение. Кроме того, расширяющая сила действия темной энергии продолжит неограниченно увеличиваться, пока не превзойдет все остальные силы во Вселенной, передает Lenta.ru со ссылкой на arXiv. В итоге темная энергия разорвет все гравитационно связанные структуры Вселенной, затем превзойдет силы электростатических и внутриядерных взаимодействий, разорвет атомы, ядра и нуклоны - и состоится Большой разрыв пространства-времени.

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Другие ученые прогнозируют, что это случится через 22 млрд лет. Однако Диего Саэс-Гомес из Лиссабонского университета и его коллеги решили смоделировать все возможные сценарии и уточнить срок разрыва. Ученые собрали последние данные по расширению Вселенной, полученные по ближайшим галактикам, вспышкам сверхновых и барионным акустическим осцилляциям.

Диего Саэс-Гомес пришел к выводу, что Большой разрыв может случиться, когда Вселенная будет старше своего нынешнего возраста на 0,2 - то есть через 2,8 млрд лет. "Пока мы в безопасности", - резюмирует ученый. Впрочем, это самый ранний срок: Большой разрыв может наступить и позже, а может и не наступить вовсе, и Вселенная исчезнет от более предсказуемой тепловой смерти.

С учетом того, что даже Солнцу ученые предсказывают как минимум 5 млрд лет существования, озвученный Диего Саэс-Гомесом срок кажется не слишком реалистичным. Однако он подчеркивает, что ценность подобных выкладок - не в реальных прогнозах, а в расширении возможностей современной космологии за счет работы с экзотическими сценариями будущего Вселенной.