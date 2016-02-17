В атмосфере суперземли впервые нашли цианиды

Экзопланета 55 Cancri e (55 Рака e) примерно в 8,6 раза тяжелее Земли и находится на расстоянии 41 светового года от нее, передает Lenta.ru. Суперземля вращается вокруг солнцеподобной звезды 55 Cancri A с периодом 17,6 часа на расстоянии 0,016 астрономической единицы.

Читайте такжеАстрономы увидели суперземлю на окраине Солнечной системы

Температура атмосферы экзопланеты достигает 2 тыс. градусов Цельсия, так что возникновение и развитие жизни на ней маловероятно. Астрономы при помощи телескопа Hubble обнаружили в атмосфере 55 Cancri следы водорода, гелия и синильной кислоты.

Соли синильной кислоты (HCN - соединение, состоящее из водорода, углерода и азота) называются цианидами. Статистическая значимость открытия, сделанного астрономами, равняется 6,1 стандартного отклонения.

Полученные учеными данные показывают, что атмосфера суперземель гораздо богаче углеродом, чем считалось ранее. Это означает, что, в случае если бы 55 Cancri e располагалась дальше от светила, на ней могли бы быть благоприятные для жизни условия.