Ученые NASA нашли ближайшую к Земле экзопланету

Она до десяти раз тяжелее Земли - на расстоянии 21 светового года от Солнца, сообщили в NASA. Это самая близкая из всех планет подобного типа, известных на сегодняшний день, передает Lenta.ru.

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Планетная система звезды Глизе 892 в созвездии Кассиопеи, состоящая из одной удаленной от звезды планеты-гиганта и трех планет-суперземель, одна из которых является транзитной, то есть может быть видима в земные телескопы, была обнаружена в 2005 году при помощи спектрографа HARPS-North на итальянском телескопе Galileo, установленном на Канарских островах.

Наблюдения с помощью телескопа "Спитцер" показали, что транзитная суперземля HD 219134b, чья масса примерно в 4,5 раза больше массы Земли, в 1,6 раза больше нашей планеты. Это позволило вычислить, что плотность HD 219134b составляет шесть граммов на кубический сантиметр, что позволяет ее относить к землеподобным планетам.

HD 219134b расположена слишком близко к звезде, чтобы на ней могла существовать жизнь, однако она является самой близкой к Земле планетой подобного типа. Наиболее близка к нам экзопланета GJ674b, расположенная на расстоянии 14,8 светового года, однако ее тип неизвестен. Большинство остальных землеподобных планет удалено от Солнечной системы на сотни световых лет. Поскольку HD 219134b видима через телескопы, в будущем ученые смогут установить, есть ли у планеты атмосфера и каков ее состав.