Гендиректору Google выплатят рекордное вознаграждение

Отмечается, что ценные бумаги должны поступить в распоряжение топ-менеджера только в 2019 году, если он не покинет свою должность до этого времени, передает Lenta.ru со ссылкой сообщает Bloomberg. После того как они перейдут в собственность Пичая, он станет одним из самых высокооплачиваемых топ-менеджеров в мире.

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Глава облачного бизнеса компании Дайан Грин получила бонус в $42,8 млн, финдиректор Рут Порат - $38,3 млн. Они также будут выданы акциями компании.

В начале февраля 2016 года сообщалось, что холдинг Alphabet, владеющий акциями Google, стал самой дорогой компанией в мире, обогнав Apple. Капитализация Alphabet составила $568 млрд, Apple - $535 млрд.

Пичай возглавляет компанию с августа 2015 года, после глобальной реструктуризации бизнеса холдинга. До этого он занимал пост вице-президента. Тогда корпорация Google стала дочерней компанией нового холдинга под названием Alphabet.

Сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин заняли должности гендиректора и президента материнского холдинга.

При этом Google осталась крупнейшей компанией в Alphabet. Однако она подверглась сокращению - подразделения, занимающиеся разработками, не связанными с интернет-бизнесом, были выделены в отдельные структуры. Эти новые компании также стали частью холдинга. В сентябре 2015 года, после объявления о реструктуризации, Google сменила логотип.

Корпорация Google была основана в 1998 году. Ее основной актив, одноименный поисковик, был создан как учебный проект Пейджа и Брина, которые тогда были студентами Стэнфордского университета.