Google объявила о перезапуске своей соцсети

Проект за время своего существования так и не смог добиться широкой популярности, однако в Google сдаваться не собираются, передает vestifinance.ru.

В обновленной версии акцент сделан всего на двух функциях – «коллекциях» и «сообществах», а остальные сведены к минимуму: например, пользователей лишили возможности организовывать встречи и оставлять геометки.

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Руководитель проекта Брэдли Хоровитц заявил изданию TechCrunch, что сегодняшним анонсом они фактически поставили точку в истории Google+ и возродили этот проект, но уже в другом обличии.

«Мы упрощаем Google Plus, чтобы он стал тем местом, где люди смогут объединяться по общим интересам. И мы будем удалять те функции, которые не соответствуют поставленной цели»,— сказали представители компании в комментарии The Wall Street Journal.

Сообщается, что благодаря редизайну, выполненному в соответствии с обновленными гайдлайнами Material Design, соцсеть смотрится более гармонично и целостно на разных платформах и устройствах. Изменения начнут вступать в силу уже с сегодняшнего дня, но может потребоваться некоторое время, прежде чем все пользователи Google+ перейдут на обновленный дизайн.