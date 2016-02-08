Телескоп Hubble сделал снимок ледяной голубой туманности

Снимок был опубликован на официальном сайте телескопа. Hen 2-437, которая располагается в созвездии Лисички, впервые была открыта в 1946 году Рудольфом Минковским, передает ZN.UA. Планетарная туманность является одним из трех тысяч похожих объектов Млечного Пути. Планетарные туманности образуются тогда, когда звезда, напоминающая массой Солнце, достигает конца своей жизни. Звезда разбухает, а затем выбрасывает свои внешние слои в космос. Внешнее вещество звезды, из которой была образована Hen 2-437, распространилось в космос двумя "крыльями" ледяного голубого цвета.

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Ранее сообщалось о том, что астрономы с помощью телескопов Hubble и Spitzer обнаружили самую маленькую галактику ранней Вселенной. Галактика существовала уже через 400 млн лет после Большого Взрыва, то есть 13,8 млрд лет назад.