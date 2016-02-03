Программист Google сконструировал из обычного зеркала "умное"

"Умное" зеркало представляет собой обычный шкафчик для ванной комнаты, под двусторонним зеркалом которого создатель устройства разместил тонкий экран, сообщает N+1. С обратной стороны двери шкафчика разработчик смонтировал аппаратную часть: контроллер дисплея и HDMI-компьютер Amazon Fire Stick.

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Зеркало отображает информацию о прогнозе погоды на день, показывает дату и время, а также отображает несколько актуальных новостных заголовков. Устройство работает через Android API. Разработчик также планирует добавить в зеркало уведомления из календаря и информацию о дорожном трафике.

По словам автора проекта, когда ему захотелось купить такое зеркало, оказалось, что никто не продает именно то, что ему нужно. Другие проекты самодельных "умных" зеркал его не впечатлили, поэтому пришлось разработать свой вариант.