МАГАТЭ предлагает бороться с лихорадкой Зика, стерилизуя москитов радиацией

Как передает "Независимая газета", в МАГАТЭ утверждают, что с помощью радиологической стерилизации мужских особей популяцию насекомых можно подавить в пределах населенных пунктов в течение нескольких месяцев и эффективно контролировать.

По словам главы лаборатории МАГАТЭ по контролю за насекомыми-вредителями Джорджа Хендрикса, "технология стерилизации насекомых" практически полностью отработана и проходит тестирование в нескольких странах.

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"За последние 2 года достигнут серьезный прогресс, отработаны многие аспекты, но остаются некоторые вопросы с доставкой и распространением насекомых на целевой территории", - сказал он.

При этом Хендрикс подчеркнул, что данный метод эффективен только в сочетании с другими инструментами борьбы с насекомыми, в том числе химическим.

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Эксперт лаборатории Константинос Бурцис пояснил, что апробированная технология предполагает выращивание миллионов мужских особей в искусственных условиях, их стерилизацию с помощью дозированного радиоактивного излучения и дальнейшее распространение в проблемных зонах.

По его данным, испытания в Италии позволили добиться 80% сокращения популяции москитов, а тесты в Китае - ее полной ликвидации.