Американский и российский космонавты побили рекорд пребывания на МКС

Келли и Корниенко провели на борту орбитальной лаборатории 10 месяцев, сообщает "Голос Америки". Цель их экспедиции, рассчитанной на год, изучение влияния длительных космических полетов на физиологию и психологию человека. Ожидается, что результаты этих исследований будут использоваться для подготовки более длительных космических экспедиций, например, на Марс.

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"Чем дольше вы остаетесь здесь, тем больше может быть потенциальных проблем: потеря костной массы, мышечной массы, проблемы со зрением, даже с нашей сердечно-сосудистой системой, влияние радиации и тому подобное", – сказал Скотт Келли.

По словам американского космонавта, его предыдущий космический полет, который длился 159 дней, повлиял на его глаза, но потом их состояние стабилизировалось.

Михаил Корниенко сообщил, что хотя он не стал бы говорить, что жить в космосе легко, он думает, что они могли бы остаться на станции еще дольше.

"Когда нас отбирали, то учитывали наше состояние и подготовленность. Поэтому, если необходимо, мы можем поставить и новый рекорд. Не скажу, что это просто, но, думаю, я смог бы остаться здесь еще и сделать еще один шаг", – сказал Корниенко.

Келли и Корниенко останутся на МКС до марта, когда их экспедиция подойдет к концу. NASA сообщило, что данные, собранные по итогам их 342-дневной миссии, будут использованы для определения возможностей снижения рисков в ходе будущих экспедиций по исследованию дальнего космического пространства.