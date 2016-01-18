В SpaceX показали видео жесткой посадки первой ступени ракеты-носителя Falcon 9

Маск отметил, что из-за неисправности одной из опор ступень перевернулась после приземления, передает Lenta.ru.

"Причиной может быть лед, образовавшийся на поверхности платформы вследствие тумана", - подписал он свое сообщение.

Читайте такжеNASA запустило ракету-носитель Falcon 9 с погодным спутником

На записи видно, как ступень взрывается при ударе о землю.

Falcon lands on droneship, but the lockout collet doesn't latch on one the four legs, causing it to tip over post landing. Root cause may have been ice buildup due to condensation from heavy fog at liftoff. Видео опубликовано Elon Musk (@elonmusk) Янв 17 2016 в 7:07 PST

Ранее в своем микроблоге в Twitter Маск опубликовал фото ступени после жесткой посадки.

Well, at least the pieces were bigger this time! Won't be last RUD, but am optimistic about upcoming ship landing. pic.twitter.com/w007TccANJ — Elon Musk (@elonmusk) January 17, 2016

Вчера американская частная аэрокосмическая компания SpaceX запустила спутник для изучения повышения уровня моря стоимостью 180 миллионов долларов, однако посадить ракету-носитель Falcon 9 на плавучую платформу в очередной раз не удалось.