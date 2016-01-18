В SpaceX показали видео жесткой посадки первой ступени ракеты-носителя Falcon 9
Глава аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск в своем Instagram опубликовал видео жесткой посадки первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 на плавучую платформу в Тихом океане.
Маск отметил, что из-за неисправности одной из опор ступень перевернулась после приземления, передает Lenta.ru.
"Причиной может быть лед, образовавшийся на поверхности платформы вследствие тумана", - подписал он свое сообщение.
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На записи видно, как ступень взрывается при ударе о землю.
Ранее в своем микроблоге в Twitter Маск опубликовал фото ступени после жесткой посадки.
Well, at least the pieces were bigger this time! Won't be last RUD, but am optimistic about upcoming ship landing. pic.twitter.com/w007TccANJ
— Elon Musk (@elonmusk) January 17, 2016
Вчера американская частная аэрокосмическая компания SpaceX запустила спутник для изучения повышения уровня моря стоимостью 180 миллионов долларов, однако посадить ракету-носитель Falcon 9 на плавучую платформу в очередной раз не удалось.