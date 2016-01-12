Стивен Хокинг с коллегами предложили новое решение парадокса потери информации в черных дырах

Результаты своих исследований авторы опубликовали на сайте arXiv.org, а кратко о них Стромингер рассказал редактору Сету Флетчеру в интервью Scientific American, передает Лента.ру.

Проблема информационного парадокса черных дыр сводится к следующему. Согласно простейшей версии теоремы об «отсутствии волос», незаряженные и невращающиеся черные дыры, описанные в пространстве-времени Шварцшильда, характеризуются только одним параметром — массой. Слово «волосы» используется в качестве метафоры для обозначения других параметров и предложено физиком Джоном Уилером.

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Парадокс предполагает, что нет никакого способа отличить черные дыры, имеющие равные массы, друг от друга. Материя, попадающая в черную дыру, впоследствии испаряется благодаря излучению Хокинга, и не ясно, что происходит с переносимой ею ранее информацией.

В новой работе ученые использовали представление о мягких фотонах и гравитонах, а также супертранcляции. Первые позволяют, имея нулевую энергию, изменять состояние черной дыры. Говоря о супертрансляциях, ученые имеют ввиду преобразования идентичных световых лучей, существующих на горизонте событий черной дыры.

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