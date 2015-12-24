В США подсчитали расход электроэнергии на гирлянды

К такому выводу пришли исследователи Центра глобального развития, передает Би-би-си. Многие американцы развешивают гирлянды на крышах своих домов и на деревьях. На праздничное освещение тратится более чем 6 млрд киловатт-час - столько же, сколько ежегодно расходуют, например, Эфиопия, Танзания или Сальвадор.

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По словам исследователей, они не призывают американцев отказаться от рождественских огней. Целью исследования было лишь подчеркнуть разницу в уровне потребления электроэнергии между бедными и богатыми странами, подчеркивают ученые.