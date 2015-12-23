Астроном создал видео захламления околоземного пространства за 60 лет

Пионером в загрязнении околоземного пространства стал СССР, чей первый искусственный спутник Земли был запущен в 1957 году. Первым космическим мусором стал фрагмент ракеты, выведший этот аппарат на околоземную орбиту, пишет Lenta.ru по информации Science News.

Эстафету у Советского Союза приняли США, которые запустили аппарат Explorer 1. Ко времени полета Юрия Гагарина (к 1961 году) околоземное пространство захламляло 200 рукотворных объектов, к 1980 году их число выросло до 500.

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До 2007 года количество крупных обломков на орбите составляло семь тысяч. После проведенного Китаем испытания кинетической пушки (в результате которой был сбит национальный метеоспутник) число объектов космического мусора выросло на две тысячи.

В настоящее время известно около 20 тысяч фрагментов осколков космических аппаратов, находящихся на околоземной орбите. Они представляют серьезную угрозу для дорогостоящих спутников и пилотируемых миссий на Международную космическую станцию.