Геймеры не такие тупые, как кажется

Австралийские ученые выяснили, что заядлые геймеры не испытывают социальных проблем, пишет GameSpot со ссылкой на сайт News.com.au. Недавнее исследование показало, что, вопреки распространенному убеждению, игроки не страдают от застенчивости или недостатка самооценки.

Дэн Лотон (Dan Loton), представляющий Университет Виктории (Victoria University), тщательно изучил взаимосвязи между играми, социальными навыками и самооценкой. По его словам, прямой зависимости он не нашел. Лотон отмечает, что лишь один процент всех геймеров, чрезмерно увлекающихся играми, страдает от застенчивости.

Помимо этого ученый выяснил, что даже поклонники многопользовательских онлайновых ролевых игр не испытывают серьезных проблем в общении с другими людьми. Это противоречит заявлению, которое сделала Американская медицинская ассоциация (American Medical Association). Ее представители отметили, что практически всем геймерам, увлекающимся MMORPG, сложно контактировать с другими людьми.

Организация AMA планирует в 2012 году официально классифицировать игровую зависимость как одну из разновидностей психического расстройства. Дэн Лотон не отрицает, что многие геймеры не могут справиться с чрезмерным увлечением игровыми проектами, однако при этом они ведут полноценную социальную жизнь. Он считает, что AMA стоит тщательно изучить этот вопрос, прежде чем принимать решение.

Лента.ру