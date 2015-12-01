Википедия запустила сервис по автоматической оценке качества статей

Об этом сообщается в официальном блоге фонда Wikimedia, передает Lenta.ru. Программа оценивает сделанные в статьях изменения, исходя из нескольких моделей вероятности, и помечает те правки, которые не соответствуют правилам ресурса и должны быть проверены редакторами. Также она способна давать характеристику качеству правок в любой статье в целом.

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В текущей версии ORES совместим с 14 разделами Википедии, включая английский, французский и украинский. Российский сегмент в их число не входит. Создатели обещают в дальнейшем расширить список поддерживаемых программой языковых разделов.

Сервис может использоваться как в автоматическом режиме, так и вручную. На оценку статьи уходит от 50 до 100 миллисекунд.

До ORES для автоматической сортировки правок использовались программы Huggle, STiki и ClueBot NG. В Wikimedia отметили, что эти инструменты демотивировали редакторов-новичков, так как неумышленно делали акцент на их правках, отыскивая не соответствующие правилам ресурса изменения в статьях.

Википедия появилась в 2001 году. Ее особенность заключается в том, что любой человек может создавать и редактировать статьи, приняв условия пользовательского соглашения Wikimedia Foundation. Добавляя информацию из компетентных и проверенных источников, редактор постепенно формирует свою репутацию. В настоящее время энциклопедия доступна на 276 языках.