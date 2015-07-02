Ученые установили, что женатые люди имеют более высокий индекс массы тела

Такие данные были получены командой ученых из Базеля, Нюрнберга и Берлина, пишет "Вокруг света". Ученые проанализировали данные 10 226 респондентов из девяти стран: Австрии, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, России, Испании и Великобритании. Они также провели дополнительное исследование пар, живущих в гражданском браке, и опросили респондентов об их питании и уровне физической активности.

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Согласно полученным результатам, индекс массы тела женатых людей оказался выше, чем у одиноких, вне зависимости от пола. При этом различия по странам также были незначительными. Индекс массы тела рассчитывается по формуле: I = m / h², где m - масса тела в килограммах, а h - рост в метрах; измеряется в кг/м². По разработанным ВОЗ рекомендациям, нормальный показатель находится между 18,5 и 24,99. Индекс от 25 до 30 говорит об избыточном весе, более 30 - об ожирении.

Среди участников исследования у холостых мужчин средний индекс массы тела был 25,7; у женатых мужчин - 26,3; у одиноких женщин - 25,1, у замужних - 25,6. В результатах учтены возраст, социально-экономический статус и национальность. Исследование показывает, как брак и вызываемые им изменения в поведении влияют на питание и вес тела, отмечает Ральф Хертвиг из Института человеческого развития общества Макса Планка в Берлине. Возможно, повышению веса женатых людей способствует тот факт, что, по их словам, они питаются лучше, чем холостые, а также меньше занимаются спортом. Напомним, британские ученые ранее установили, что для здоровья брак полезнее мужчинам, чем женщинам, что не согласуется с данными немецких исследователей. В то же время американские ученые выяснили, что люди, состоящие в браке, оценивают свое здоровье лучше, чем холостые и незамужние.