Британский ученый: маска Тутанхамона создавалась для Нефертити

Такое заявление сделал британский археолог Николас Ривз, передает Lenta.ru. По мнению ученого, тому есть два доказательства. Во-первых, на золотой маске в сентябре этого года удалось обнаружить ретушированную печать с именем царицы Нефертити. Во-вторых, уши на маске оказались проколотыми, что характерно для масок, предназначенных для женщин и детей.

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К таким открытиям ученые пришли после работ по восстановлению погребальной маски Тутанхамона: у нее в результате несчастного случая отпала бородка, которую пришлось в январе этого года в спешном порядке возвращать на прежнее место (приклеивать).

Погребальная маска Тутанхамона была найдена в 1922 году британскими археологами Говардом Картером и Джорджем Гербертом. О происхождении этого фараона доподлинно ничего не известно.

В 2015 году археолог Ривз уже второй раз удивляет научную общественность. Первый раз это случилось, когда он сообщил об обнаружении скрытой и, предположительно, ведущей к усыпальнице Нефертити двери в гробнице Тутанхамона, а также ретушированных изображений, иллюстрирующих жизнь молодого фараона.

Фараон Тутанхамон из Древнего Египта из XVIII династии Нового царства правил страной приблизительно в 1332–1323 годах до нашей эры. Умер он в возрасте 19 лет. Его мачехой была Нефертити, а отцом - ее муж Эхнатон. Причины смерти Нефертити и место ее захоронения до сих пор неизвестны.