Британские ученые нашли способ убедить людей не бояться стоматологов

"Людям с дентофобией приходится вкалывать успокоительные и обезболивающие для того, чтобы они расслабились и позволили провести лечение. Это, однако, не помогает им бороться со страхом в долгосрочной перспективе, и наша методика нацелена именно на решение этой проблемы. Пяти сессий нашей поведенческой терапии достаточно для того, чтобы такие пациенты не нуждались в успокоительных при посещении зубного кабинета", - заявил Тим Ньютон из Королевского колледжа Лондона (Великобритания), пишет "Моя планета".

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Тим Ньютон и его коллеги разработали и опробовали эту методику на практике, наблюдая за гигиеной рта, состоянием зубов и поведением нескольких десятков добровольцев, часть из которых до смерти боялась зубных врачей, бормашины и зубных кабинетов.

Обнаружив, что люди с дентофобией в среднем на 15% чаще страдали от кариеса и примерно в два раза чаще испытывали проблемы со здоровьем десен и мягких тканей рта, авторы статьи решили разработать методику, которая помогла бы таким людям преодолеть свои страхи.

Ключевым элементом этого набора психологических приемов был тест, позволявший британским медикам выделить то, что именно пугало участников эксперимента, и целенаправленно бороться с этой фобией во время сессий когнитивно-поведенческой терапии. По словам Тима Ньютона, большая часть участников боялась или бура, или уколов, и лишь небольшая часть опасалась самих докторов или прочих атрибутов стоматологии.

После четырех-пяти сессий занятий с психологом примерно каждые четыре из пяти участников эксперимента избавлялись от необходимости принимать успокаивающие лекарства перед лечением зубов и теряли страх перед стоматологами. Это, как рассказывает Тим Ньютон, благоприятно сказывалось на состоянии всего их рта в целом, так как теперь британцы начинали обращаться к врачам еще до того, как боль становилась невыносимой.