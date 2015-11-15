Skype сделал бесплатными звонки во Францию из-за терактов в Париже

Об этом говорится в официальном сообщении сервиса, передает "Дождь".

Речь идет о внутренних и международных звонках на стационарные и мобильные телефоны.

"Мы хотим помочь людям оставаться на связи с друзьями, семьей и коллегами. Наши мысли - со всеми, кто пострадал в этих страшных событиях в Париже", - говорится в сообщении компании.

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Напомним, объектами ночной атаки в Париже стали места массовых скоплений людей.

Так, террористы произвели взрывы рядом с олимпийским стадионом Stade de France, где в это время шел футбольный матч между командами Франции и Германии, открыли стрельбу из автоматов в нескольких кафе в центральной части Парижа, а также захватили в заложники посетителей концертного зала Bataclan, где находились около 1,5 тыс. зрителей.