Взрывы и стрельба в Париже: погибших уже 60 (прямая трансляция)





Об этом по информации телеканала BFMTV сообщает РИА Новости.

Президент Франции Франсуа Олланд проводит совещание с министром внутренних дел Бернаром Казневем в связи со стрельбой и взрывами в Париже. Об этом сообщил телеканал BFM TV.

Взрывы прогремели в пятницу в Париже около стадиона Stade de France, где проходил товарищеский футбольный матч между сборными Франции и Германии. Об этом сообщил телеканал BFM TV.

Police: At least 26 dead after three terror attacks in heart of Paris https://t.co/knirJR7kVApic.twitter.com/M4zisAJJTj — Daily Mail Online (@MailOnline) November 13, 2015

Как сообщает ТАСС, по его данным, за матчем наблюдал президент Франции Франсуа Олланд.

Как ранее сообщил телеканал, на севере Парижа также произошла перестрелка в ресторане. По его данным, огонь из автомата по посетителям открыл один или несколько человек. Стрелявших задержать не удалось.

Место, где произошло ЧП, отмечает BFM TV, расположено недалеко от здания, где в январе этого года террористами были расстреляны журналисты сатирического еженедельника Charlie Hebdo.

К ресторану прибыли сотрудники полиции и скорой помощи.

Кроме того, в Париже в концертном зале "Батаклан" неизвестные захватили заложников. Об этом сообщила префектура полиции.

This is terrible. You can hear the explosion outside the stadium through the match commentary. Posted by Troll Football on 13 ноября 2015 г.