В YouTube появилось музыкальное приложение

YouTube Music можно будет пользоваться как бесплатно, так и в рамках новой платной подписки YouTube Red, отключающей рекламу, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Verge. Лицензия YouTube Music распространяется на приблизительно 30 млн композиций. При этом в базу включены не только музыкальные альбомы и синглы, но и видеоклипы, а также концертные записи и караоке.

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Поисковый запрос выдает большое количество результатов. В то же время приложение не дублирует функционал Google Play Music. В частности, оно не позволяет создавать списки воспроизведения. Вместо этого YouTube Music генерирует ежедневный плейлист My Mix в зависимости от предпочтений пользователя.

Напомним, 6 ноября Facebook запустил для пользователей iPhone функцию Music Stories, позволяющую слушать фрагменты песен прямо в социальной сети. Music Stories представляет собой новый формат публикации постов. Пока что можно поделиться для прослушивания только треками со стриминговых сервисов Apple Music и Spotify. При этом для прослушивания отрывков аудиозаписей необязательно иметь подписку или аккаунт в указанных сервисах. Facebook обещает расширить список партнеров для Music Stories.