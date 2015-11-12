Microsoft выпустила программу, которая распознает эмоции людей по фото

Демоверсию программы выложили на сайт Project Oxford в открытый доступ. Согласно концепции, алгоритм делает выводы о настроении человека, анализируя выражение его лица на фотографии и просчитывая соотношение отображающихся на нем эмоций. В их число входят гнев, презрение, отвращение, страх, счастье, грусть и удивление. Отдельным пунктом идет нейтральное выражение лица.

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Результаты отображаются в числовом формате. Авторы предупредили, что программа пока не отлажена и может допускать ошибки при распознавании.

Среди функций другого ПО, выложенного на Project Oxford, — распознавание возраста человека по фото. На его основе Microsoft в мае 2015 года сделаласервис how-old.net.

Попытки создать систему, способную угадывать эмоции по выражению лица, ведутся давно. Так в 2008 году такую программу представили исследователи департамента по изучению искусственного интеллекта из Политехнического университета мадридской вычислительной школы.