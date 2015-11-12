Microsoft выпустила программу, которая распознает эмоции людей по фото
Компания Microsoft выпустила ПО, на основе которого можно разрабатывать приложения по распознаванию эмоций, передает портал The Guardian.
Демоверсию программы выложили на сайт Project Oxford в открытый доступ. Согласно концепции, алгоритм делает выводы о настроении человека, анализируя выражение его лица на фотографии и просчитывая соотношение отображающихся на нем эмоций. В их число входят гнев, презрение, отвращение, страх, счастье, грусть и удивление. Отдельным пунктом идет нейтральное выражение лица.
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Результаты отображаются в числовом формате. Авторы предупредили, что программа пока не отлажена и может допускать ошибки при распознавании.
Среди функций другого ПО, выложенного на Project Oxford, — распознавание возраста человека по фото. На его основе Microsoft в мае 2015 года сделаласервис how-old.net.
Попытки создать систему, способную угадывать эмоции по выражению лица, ведутся давно. Так в 2008 году такую программу представили исследователи департамента по изучению искусственного интеллекта из Политехнического университета мадридской вычислительной школы.