Microsoft откроет доступ в Skype пользователям других мессенджеров

Для подключения пользователя стороннего сервиса, пользователь Skype должен послать ему ссылку, по которой абонент зайдет и авторизуется на веб-версии Skype для одной сессии связи, сообщает Lenta.ru со ссылкой на ресурс PC World. Функция будет доступна для пользователей Skype for Windows, Skype for Mac, веб-версии Skype, а также с мобильных устройств на Android и IOS.

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Сначала функция должна быть доступна пользователям США, а затем постепенно распространится по всему миру.

Microsoft таким образом пытается привлечь многомиллионную армию пользователей конкурирующих программ VoIP-телефонии (передача голоса через интернет). Ранее компания запустила функцию онлайн-перевода голосовых разговоров по Skype, а также интегрировала в свой мессенджер функции пакета Office.

Microsoft не раскрывает количество пользователей мессенджера, только говорит о том, что они говорят по нему 3 млрд минут в день.

По данным Bloomberg, самым популярным мессенджером в мире является принадлежащий китайскому интернет-гиганту Tencent сервис QQ, которым пользуется 843 млн человек ежемесячно. Второе место занимает WhatsApp, которым пользуется более 800 млн человек по всему миру. Третье - разработка Facebook - Messenger с 700 млн пользователей.