Специалисты установили место падения ракеты-носителя ”Днепр”

Установлено место падения ракеты-носителя "Днепр", запущенной накануне с космодрома Байконур.

Как передает РИА «Новости»,об этом сегодня сообщил представитель президента Казахстана на Байконуре Адильбек БАСЕКЕЕВ.

"Найдена упавшая ракета примерно в 150 километрах от места запуска", - сказал А.БАСЕКЕЕВ.

"Жертв нет, ракета упала в пустынной местности", - отметил он.

По его словам, в настоящее время специалисты обследуют место падения ракеты-носителя с вертолетов и самолетов.

В ночь на 27 июля при запуске с Байконура ракеты-носителя "Днепр" произошло аварийное отключение двигателя первой ступени ракеты.

Планировалось, что ракета выведет на орбиты 18 микроспутников, в том числе первый белорусский космический аппарат "БелКа", российский "Бауманец", а также несколько зарубежных спутников.

Ракета-носитель "Днепр" была создана на базе боевой межконтинентальной баллистической ракеты РС-20, обладающей уникальными характеристиками.

По даным КБ «Южное», “Днепр-1», потерпевшый аварию на Байконуре, был построен на Государственном предприятии "Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова" (г. Днепропетровск) в начале 1980-х годов. Премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ сообщил, что "Днепр-1" до этого 20 лет провел на боевом дежурстве, после чего его модернизировали.