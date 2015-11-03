В РФ пользователей предупредили о проблемах с доступом к европейским сайтам

Об этом сообщили в пресс-службе российского телеком-оператора "Ростелеком".

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"В настоящее время наблюдается авария на подводной сети связи между Россией и Финляндией. Для производства ремонтных работ к месту аварии вышло кабельное судно. Возможны затруднения с доступом к зарубежным Европейским ресурсам до завершения работ на сети", - говорится в сообщении.

Отметим, в конце октября издание The New York Times сообщило: США не исключают, что РФ может перерезать подводные интернет-кабели в случае конфликта.