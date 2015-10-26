США не исключают, что РФ может перерезать подводные интернет-кабели в случае конфликта - СМИ

03:35, 26 октября 2015
Мир
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Российские подводные лодки и корабли-шпионы агрессивно действуют вблизи важных подводных кабелей, которые обеспечивают почти весь глобальный интернет.

hungryshark.ru

Об этом пишет со ссылкой на американских военных и представителей разведки США издание The New York Times, передает ZN.ua.

Сообщается, что основная обеспокоенность вызвана не тем, что РФ может перехватить информацию, которая передается по этим кабелям – этот вопрос был решен спецслужбами США несколько десятилетий назад. Беспокойство вызвано тем, что в случае обострения отношений или какого-либо конфликта Россия способна может перерезать эти коммуникации, от которых зависят граждане, политики и экономика стран Запада. 

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В Пентагоне не сообщают, что будут делать, если РФ повредит подводные интернет-кабели, но отметили, что данному вопросу уделяется значительное внимание.

Издание сообщает, что в прошлом месяце российское судно "Янтарь", которое оборудованное двумя глубоководными аппаратами, медленно направлялось от Восточного побережья США в сторону Кубы, где проложен один из важнейших подводных кабелей. Представители ВМС Соединенных Штатов подчеркнули, что глубоководные аппараты "Янтаря" способны перерезать кабели на большой глубине.

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