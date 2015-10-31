Cassini сделала снимки извергающихся криовулканов Энцелада

Эти и другие неотредактированные фотографии Энцелада доступны на сайте NASA, передает Лента.ру.

Все данные, полученные станцией в ходе пролета, поступят на Землю в течение нескольких дней. На их анализ может уйти, по оценкам NASA, до нескольких недель.

Станция 28 октября 2015 года пролетела над южным полюсом Энцелада на высоте 48 километров. В этот момент Cassini прошла сквозь шлейф частиц, покидающих подледный океан спутника Сатурна, а ее научные инструменты сделали необходимые замеры.

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Ранее станция не исследовала Энцелад на столь близком расстоянии. Ученые надеются в ходе пролета получить данные о содержании в выбросах молекулярного водорода и органических соединений, а также узнать больше об условиях в подледном океане спутника Сатурна.