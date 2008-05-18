В районе землетрясения в Китае - 5 ядерных объектов

Власти Китая подтвердили, что ядерные объекты в районе землетрясения остались невредимы и не представляют угрозы для окружающей среды. Как сообщили в департаменте по ядерной безопасности китайского Министерства охраны окружающей среды, ядерные объекты не повреждены и находятся под контролем экспертов, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Associated Press.

Ранее государственные информагентства КНР сообщали, что проблем на объектах атомной промышленности в зоне землетрясения не зафиксировано. Французский институт радиологической защиты и ядерной безопасности указывал, что землетрясение причинило китайским ядерным объектам "незначительный ущерб", однако радиоактивных утечек не произошло.

По данным французских специалистов, в провинции Сычуань, где находится эпицентр подземных толчков, расположены исследовательский реактор, два предприятия по производству ядерного топлива и два объекта с ядерным оружием.