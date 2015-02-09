Ученые выяснили, почему коты любят прятаться в коробках

Результаты своих исследований авторы опубликовали в журнале Applied Animal Behaviour Science, а кратко с ними можно ознакомиться на сайте Phys.org, сообщает Lenta.ru.

Оказалось, что питомцы, забираясь в ящики, таким образом пытаются бороться со стрессом. К таким выводам ученые пришли, проанализировав поведение 19 кошек, попавших в приют для бездомных животных.

Ученые разделили кошек, с которыми проводилось исследование, на две группы. Животные первой группы имели доступ к коробкам и в случае необходимости могли спрятаться в них. У кошек второй группы такой возможности не было.

Читайте такжеРеальный возраст человека записан в ДНК - ученые

Уже на третий день эксперимента специалисты обнаружили, что питомцам из второй группы труднее адаптироваться в новом коллективе. Исследование продолжалось две недели.

Как отмечают ученые, кошки любят сидеть в коробках еще и потому, что в них теплее и животные расходуют меньше энергии на поддержание необходимой температуры тела.