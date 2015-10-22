Астрономы впервые увидели "звезду смерти"

Об этом пишет Nature.

"Мы увидели то, чего еще не видел ни один человек, — как уничтожается солнечная система", - рассказал ведущий автор статьи Эндрю Вандерберг.

Читайте такжеУченые NASA показали, как черная дыра рвет звезду (видео)

По его словам, первые результаты ученые получили в ходе второй миссии космического телескопа Kepler - обнаружилось регулярное падение светимости звезды раз в 4,5 часа - то есть некий крупный объект находится на расстоянии примерно 830 тысяч километров от своей звезды (белого карлика).

Сама звезда располагается в созвездии Девы, примерно в 570 световых годах от Земли.

Благодаря данным с других телескопов, ученые нашли следы других обломков, летающих по близким орбитам. Крупнейший объект заставлял звезду "терять" до 40 процентов светимости. Общая масса фрагментов считается равным массе Цереры - карликовой планеты, крупнейшей в поясе астероидов Солнечной системы.

Ученые предполагают, что орбита одной из планет стала нестабильной, она сдвинулась ближе к своему солнцу и начала распадаться. В будущем фрагменты ожидает окончательный распад: их испаряет излучение белого карлика, а сила его гравитации разрывает их на более мелкие обломки. Спустя всего один миллион лет от твердых фрагментов останется лишь тонкий металлический слой на поверхности белого карлика, "совершенно невинного на вид", пишут астрономы.

Поглощение этих объектов белым карликом - компактным звездообразным остатком эволюции маломассивной звезды - представляет первое непосредственное доказательство наличия тяжелых химических элементов в оптическом спектре звезд этого типа.