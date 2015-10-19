В AppStore нашли 250 вредоносных приложений
19:41, 19 октября 2015Наука и IT
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Эксперты по кибербезопасности из компании SourceDNA обнаружили в официальном онлайн-магазине Apple около 256 вредоносных приложений, способных похищать личные данные пользователей, передает портал Ars Technica.
REUTERS
Согласно заявлению Source DNA, которое позднее официально подтвердила Apple, за тайный сбор сведений отвечал софт, созданный компанией Youmi. Его предлагали разработчикам под видом пакета инструментов, необходимого для интеграции в продукты рекламных объявлений. Как отметили в Source DNA, авторы зараженных приложений могли не догадываться об истинном предназначении этого ПО, поскольку оно отсылало данные только своему создателю, пишет Lenta.ru.
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В Apple со своей стороны заверили, что удалили зараженные приложения из AppStore и связались с их авторами, чтобы поспособствовать выпуску обновленных безопасных версий программ.
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