Афганская армия получила два украинских самолета

На вооружение армейской авиации Афганистана поступили первые два из четырех заказанных военно-транспортных самолетов (ВТС) Ан-32, сообщает Лента.ру со ссылкой на Defense-aerospace.

Поставка техники организована командованием авиационных систем ВМС США (NAVAIR) в рамках программы содействия развитию афганской военно-транспортной авиации.

Четыре ВТС Ан-32 были приобретены у частной киевской компании после тщательной инспекции их технического состояния. Стоимость сделки не разглашается. Процедура закупки была проведена в кратчайшие сроки - со времени утверждения программы до поставки техники заказчику прошло всего чуть более 60 дней.

По оценкам представителей NAVAIR, приобретенные ВТС Ан-32 полностью соответствуют предъявляемым требованиям и идеально подходят для суровых природно-климатических условий Афганистана. К тому же летный и технический состав афганской армейской авиации имеет значительный опыт эксплуатации самолетов данного типа.

Военно-транспортный самолет Ан-32 адаптирован для применения в условиях жаркого и высокогорного климата и может совершать взлет с аэродромов, расположенных на высоте 4600 метров над уровнем моря. Его максимальная грузоподъемность равна шести тоннам.