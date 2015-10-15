Google покинул Петербург, закрыв центр разработок

Компания Google закрыла свой центр разработок в Санкт-Петербурге, сообщила сегодня руководитель отдела коммерческой недвижимости международной консалтинговой компании Knight Frank Saint-Petersburg Марина Пузанова.

"Google ушел из Петербурга. Здесь они покинули офис в августе, кажется, закрылся офис. Они занимали два этажа. Вывезли сотрудников в разные страны: Швейцарию, Америку и Германию", - сказала Пузанова.

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Компания Google назвала оптимизацией закрытие центра. Об этом корр. ТАСС сообщили в пресс-службе российского представительства корпорации.

"Это обычный процесс оптимизации, который проходит не только в России, но и, например, в Финляндии, Швеции, США", - пояснили в Google. На вопрос о судьбе сотрудников закрывшегося центра разработок в компании заверили, что они "продолжают работать над проектами в других офисах (Google)".