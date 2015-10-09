Samsung Galaxy Note 5 доступен для предзаказа в Украине

Флагманская модель Samsung Galaxy Note 5 доступна для предварительного заказа в Украине c 9 по 28 октября 2015 года.

Сделайте предварительный заказ Samsung Galaxy Note 5 c 9 по 28 октября 2015 года и получите портативный аккумулятор для быстрой зарядки в подарок.* Получить подарок при покупке нового смартфона можно в розничных сетях и фирменных магазинах Samsung cо дня старта продаж в Украине – 30 октября 2015 года.

Для предзаказа доступны модели в золотистом и черном цвете с объемом внутренней памяти 32 ГБ. Рекомендованная розничная цена – 19 999, 00 грн.

*Под подарком следует понимать возможность покупки за 1 грн.

Детали на сайте: http://www.samsung.com/ua/note5_preorder/

О смартфоне Samsung Galaxy Note 5

Samsung Galaxy Note 5 объединил незабываемый дизайн и высокую производительность: наиболее технологичный экран, камера премиум-класса для фотографий и видео наилучшего качества, быстрая беспроводная и проводная зарядка и невероятно мощный процессор. Оперативная память, объем которой увеличен до 4 ГБ, позволяет пользователям наслаждаться комфортной работой в режиме многозадачности, отслеживать все сообщения, быстрее обновлять посты в социальных сетях и наслаждаться играми с самой современной графикой, не сталкиваясь с затруднениями в работе.

Обновленное перо S Pen быстрое и удобное: помещается в руке и позволяет еще легче вводить информацию. Благодаря уникальному механизму нажатия S Pen можно быстро записывать свои идеи или нужную информацию без разблокировки экрана. Air Command, набор из шести функций, три из которых могут быть заданы пользователями, позволяет легче и быстрее выполнять различные задачи: значок Air Command размещен на экране для мгновенного доступа к любому S Pen инструменту. Также пользователи могут комментировать PDF файлы, а с функцией Scroll capture – захватывать длинные веб-статьи или большие изображения.

Samsung Galaxy Note 5 отличается своими мультимедийными возможностями благодаря лучшему в отрасли 5,7-дюймовому Super AMOLED дисплею с разрешением Quad HD, который делает изображение невероятно четким и контрастным.

Samsung Galaxy Note 5 оборудован усовершенствованной камерой, которая загружается с помощью двойного клика кнопки Home меньше, чем за одну секунду*– Quick Launch, функцией автоматичной съемки HDR в реальном времени, оптической стабилизацией и совершенно новыми фильтрами. Обе камеры – фронтальная и тыльная – оборудованы системой оптической стабилизации, которая обеспечивает отличное видео движущихся объектов. Режим видео коллажа позволяет пользователям легко записывать и редактировать короткие видео с различными рамками и эффектами. Samsung Galaxy Note 5 оснащен 4K (UHD) видео и функцией онлайн-трансляции (Live Broadcast), которая дает возможность мгновенно транслировать Full HD видео прямо с телефона как для одного, так и для группы контактов, или публично на YouTube. Все, кто получат ссылку на трансляцию в YouTube с Samsung Galaxy Note 5, смогут наслаждаться потоковым видео со своего смартфона, планшета, компьютера или Smart TV с возможностью подключения к YouTube.

Samsung Galaxy Note 5 поддерживает беспроводную и проводную технологию подзарядки. Встроенная беспроводная технология быстрой подзарядки совместима практически с любой доступной станцией зарядки. Смартфон заряжается примерно за 90 минут с помощью стандартного зарядного устройства, а с последней моделью беспроводной зарядки – примерно за 120.