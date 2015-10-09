В новом "рейтинге обитаемости" планет Земля заняла лишь 10 место

Задачей индекса, предложенного сотрудникамиВиртуальной планетной лаборатории (Virtual Planetary Laboratory), является обоснованный выбор целей для дальнейших работ по поиску жизни за пределами Земли, пишет Naked-Science.

Такие данные будут исключительно полезны для готовящегося к запуску спутника James Webb, а также для других инструментов, как строящихся, так и уже работающих. Чтобы навести их на цель, цель эту следует выбрать. В настоящий момент известно уже более 1500 далеких планет, плюс несколько тысяч кандидатов, еще ожидающих подтверждения, – в том числе сотни более или менее подходящих для жизни.

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Возглавляют «список обитаемости» мало известные неспециалистам кандидаты KOI 3456.02 и KOI 7235.01, наблюдения которых все еще нуждаются в дополнительном подтверждении. В рейтинге Земля с индексом 0,829 оказалась лишь десятой, тогда как у лидеров он составил 0,955 и 0,932 соответственно. Лучше земного оказался индекс и для подтвержденной планеты Kepler-442b, а вот у наших соседей он хуже некуда: 0,300 для Венеры и 0,422 для Марса.

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Стоит заметить, что это не первая попытка предложить такой индекс. Как правило, создатели подобных рейтингов ориентируются на размеры планеты и ее положение у звезды: понятно, что для жизни в том виде, в котором она известна нам, требуется жидкая вода, поэтому планета должна находиться на подходящем расстоянии от светила, не слишком раскаляясь и не остывая. Авторы нового индекса, работающие под руководством Рори Барнса (Rory Barnes), учли и дополнительные факторы – такие как наличие у планеты твердой поверхности, эксцентриситет («вытянутость») ее орбиты и альбедо (отражение света).

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Сложная формула Барнса и его коллег остается «открытой» и в будущем может включить и новые, пока неучтенные факторы. «Мы предложили путь учета самых различных наблюдательных данных, – говорят авторы, – поэтому реалистичность нашего индекса будет лишь увеличиваться по мере того, как мы будем расширять свои знания об экзопланетах».