ESA объявило кастинг новых астронавтов для полета на Луну

Европейское космическое агентство ESA впервые за последние 16 лет проводит кастинг новых астронавтов для полета на Луну.

Как передает портал Welt Online, отбор как мужчин, так и женщин осуществляется в 17 государствах - членах ESA.

«Европейское космическое агентство ESA в Германии ищет четырех бесстрашных космонавтов и рассчитывает, что, несмотря на жесткий отбор, из десятков тысяч найдутся достойные. Избранные станут первыми европейцами, вышедшими на Луну”, - отмечает портал.

Причиной первого кадрового рекрутинга астронавтов организацией ESA стала, согласно сообщению космического агентства, “новая эра, началом которой должен стать управляемый европейцами полет в космос”.

Полет и стыковка с Международной космической станцией (МКС) самого первого из серии автоматических транспортных кораблей ATV Европейского космического агентства “Жюля Верня" ознаменовали собой новую веху в европейской космонавтике.

“Жюль Верн" - это корабль Европейского космического агентства, который стартовал 9 марта 2008 года с космодрома Куру во Французской Гвиане. 3 апреля он достиг МКС, куда привез научное оборудование, продукты питания, воду и баллоны с воздухом.

Благодаря этому европейскому грузовому космическому кораблю высота орбиты МКС была увеличена с 338 до 342,6 километра над Землей. Поднятие было проведено в рамках подготовки станции к приему российского грузового корабля "Прогресс М-64" и американского шаттла Discovery, которые намерены улететь в космос в мае этого года.

Впервые коррекция орбиты МКС была проведена европейским кораблем. Ранее это делалось с помощью российских грузовых кораблей "Прогресс" и модуля "Звезда".

Теперь ESA намерено выбрать новых астронавтов, чтобы подготовить их к следующей миссии на МКС, к полету на Луну и, возможно, на Марс.

Претенденты должны соответствовать очень высоким требованиям. Условия поступления, среди прочего, требуют не просто высшего образования, но и многолетнего опыта работы в науке, преимуществом будут обладать инженеры и исследователи в области естественных наук. Кроме того, обязательно отличное владение английским языком. Требуется хорошая физическая подготовка. Возраст - от 27 до 37 лет. Кандидатам предстоит пройти множество медицинских и психологических тестов.

Заинтересовавшиеся должны оставить заявку в интернете до 19 мая. ESA рассчитывает, что в Германии будет подано более 10 000 заявок.