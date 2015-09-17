Создан суперкомпьютер, который может предсказать дату смерти человека

Его прогноз основан на анализе больших массивов данных. Каждые три минуты в систему поступает полная информация о состоянии организма пациента, начиная от давления до уровня кислорода в крови, пишет "Вокруг света". Кроме того, в нее загружена информация, касающаяся более 250 тыс. клинических случаев, произошедших за последние 30 лет, что позволяет очень быстро ставить диагнозы.

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"Искусственный разум не заменяет врача, но помогает ему, - подчеркнул доктор Стив Хорнг, возглавляющий проект. - Он собирает данные о вас, сравнивает с другими пациентами в похожих состояниях и прогнозирует развитие событий в будущем".

Ученые надеются, что их программное обеспечение станет эффективным в борьбе с преждевременными летальными исходами. Однако для предсказания даты смерти врачи стараются компьютер не использовать, ведь его основное назначение - правильная постановка диагноза. Основываясь на данных о пациентах, система способна распознавать даже редкие заболевания, которые обычный врач может не увидеть или обнаружить не так быстро.

Примечательно, что суперкомпьютер с данными о 250 тыс. пациентах - не единственная инновация, используемая в Медицинском центре Бет-Изрэйел. Врачи здесь также носят очки дополненной реальности Google Glass, которые позволяют мгновенно узнавать историю болезни пациента. На двери каждой из палат, где находится больной, размещен специальный QR-код - в нем записана ссылка на его больничную карту. При входе в палату доктор с помощью Google Glass считывает ссылку и тут же видит перед собой историю болезни.